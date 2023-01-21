В Україні зафіксували нові температурні рекорди, - Укргідрометцентр

Подібні аномалії, особливо у таких масштабах, можуть бути результатом зміни клімату.

У січня зафіксували два епізоди аномального тепла, що призвело до встановлення нових температурних рекордів.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Як пояснив на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Харківського центру з гідрометеорології Ігор Кібальчич, перша хвиля потепління була на початку січня, друга - 18-20 січня.

"...Майже на всіх метеостанціях за винятком південно-східної частини, були встановлені нові температурні рекорди...Тропічне повітря африканського походження на фоні відсутності снігового покриву і малохмарного неба, а також сприятливі синоптичні умови привели до такої масштабної температурної аномалії на великих територіях", - розповів Кібальчич.

У табличці, яку оприлюднив синоптик, наведено значення максимальної температури повітря по 115 метеостанціях, де вони стали найвищими для січня за весь період інструментальних спостережень. "Поряд стоїть дата встановлення рекорду, а також попереднє значення і рік", - пояснив Кібальчич.

Фото: Facebook/Ігор Кібальчич

Синоптик додав, що оновився також національний рекорд України для січня - у Джанкої (Крим) на Водохреще повітря прогрілося до +21,1 °C.

Кібальчич зауважив, що цьогорічний січень може претендувати на статус найбільш безсніжного в історії. За словами синоптика, наразі сніговий покрив зберігається лише у високогірній частині Карпат.

"Подібні аномалії, особливо у таких масштабах, можуть бути результатом зміни клімату, на фоні чого у наступні роки взимку епізодичні хвилі тепла стануть більш інтенсивними і тривалими", - додав синоптик Харківського центру з гідрометеорології.

Нагадаємо, днями у Києві було зафіксовано черговий температурний рекорд – уперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря становила +7,3°С.