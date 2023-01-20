На Київщині попрощалися із загиблим медиком Інтернаціонального легіону Григорієм Цехмістренком

На Київщині 20 січня попрощалися із загиблим медиком Інтернаціонального легіону Григорієм Цехмістренком, який загинув під Бахмутом, повідомляє "Українська правда".

Григорій був сином колишнього нардепа Віталія Цехмістренка. Він приїхав в Україну торік у січні.

Як повідомила сестра загиблого, її брата убили "вагнерівці".

"Його мужність під вогнем, стійкість до стресів, почуття гумору і людяність – це те, що зустрічається не так часто", – відзначив американський журналіст Ніколас Лейдлоу. Раніше він брав інтерв'ю у медика.

Нагадаємо, Григорій Цехмістренко, за попередніми даними, загинув орієнтовно між ніччю 14 січня та ранком 15 січня. На прохання підтвердити смерть медика, у відділі глобальних справ Канади (звідки прибув загиблий) відповіли, що не можуть надати жодної інформації “через міркування безпеки”.