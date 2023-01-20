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На Київщині попрощалися із загиблим медиком Інтернаціонального легіону Григорієм Цехмістренком

Він був сином колишнього народного депутата Віталія Цехмістренка.

На Київщині попрощалися із загиблим медиком Інтернаціонального легіону Григорієм Цехмістренком
Фото: Instagram @wandering_hedgehog

На Київщині 20 січня попрощалися із загиблим медиком Інтернаціонального легіону Григорієм Цехмістренком, який загинув під Бахмутом, повідомляє "Українська правда".

Григорій був сином колишнього нардепа Віталія Цехмістренка. Він приїхав в Україну торік у січні.

Як повідомила сестра загиблого, її брата убили "вагнерівці".

"Його мужність під вогнем, стійкість до стресів, почуття гумору і людяність – це те, що зустрічається не так часто", – відзначив американський журналіст Ніколас Лейдлоу. Раніше він брав інтерв'ю у медика.

Нагадаємо, Григорій Цехмістренко, за попередніми даними, загинув орієнтовно між ніччю 14 січня та ранком 15 січня. На прохання підтвердити смерть медика, у відділі глобальних справ Канади (звідки прибув загиблий) відповіли, що не можуть надати жодної інформації “через міркування безпеки”.

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