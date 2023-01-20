У Соледар прибула гуманітарна допомога від ООН, – The Guardian

До прифронтового міста Соледар у Донецькій області прибув перший вантаж гуманітарної допомоги від Організації Об’єднаних Націй.

Про це пише The Guardian з посиланням на представника Управління ООН з координації гуманітарних питань Єнса Лаєрке.

Він розповів, що до Соледара з Дніпра відправили колону з трьох вантажівок із запасами їжі, води, засобів гігієни та медикаментів для приблизно 800 осіб і доставили до районів, які контролюють Збройні сили України.

“Люди там гостро потребують допомоги, тому ми дуже раді, що ця колона дісталася”, – запевнив Лаєрке.

Він додав, що ООН намагається збільшити кількість конвоїв із гуманітарною допомогою поблизу лінії фронту.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ продовжують тримати оборону в Соледарі Донецької області та на підступах до міста.