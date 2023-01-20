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У Соледар прибула гуманітарна допомога від ООН, – The Guardian

Допомога включає їжу, ліки, воду і засоби гігієни.

У Соледар прибула гуманітарна допомога від ООН, – The Guardian
Фото: з відкритих джерел

До прифронтового міста Соледар у Донецькій області прибув перший вантаж гуманітарної допомоги від Організації Об’єднаних Націй.

Про це пише The Guardian з посиланням на представника Управління ООН з координації гуманітарних питань Єнса Лаєрке.

Він розповів, що до Соледара з Дніпра відправили колону з трьох вантажівок із запасами їжі, води, засобів гігієни та медикаментів для приблизно 800 осіб і доставили до районів, які контролюють Збройні сили України.

“Люди там гостро потребують допомоги, тому ми дуже раді, що ця колона дісталася”, – запевнив Лаєрке.

 

Він додав, що ООН намагається збільшити кількість конвоїв із гуманітарною допомогою поблизу лінії фронту.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ продовжують тримати оборону в Соледарі Донецької області та на підступах до міста. 

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