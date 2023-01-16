Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
У Повітряних силах розповіли, яка ППО здатна збивати російські Х-22
У Повітряних силах розповіли, яка ППО здатна збивати російські Х-22
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих склала 40 людей (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих склала 40 людей (оновлено)
Повітряні сили про обстріл будинку у Дніпрі: немає жодних сумнівів, що це була ракета Х-22
Повітряні сили про обстріл будинку у Дніпрі: немає жодних сумнівів, що це була ракета Х-22
Успіх мемуарів принца Гаррі: приреченість чи розрахунок?
Успіх мемуарів принца Гаррі: приреченість чи розрахунок?
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною
Суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною
Був обстріл Києва ракетами С-400 або С-300, - Ігнат про удар 14 січня
Був обстріл Києва ракетами С-400 або С-300, - Ігнат про удар 14 січня
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ тримають оборону у Соледарі, - Східне угруповання

Соледар за добу окупанти обстріляли 134 рази.

ЗСУ тримають оборону у Соледарі, - Східне угруповання
Фото: Львівська ОВА

ЗСУ продовжують тримати оборону в Соледарі Донецької області та на підступах до міста. 

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Протягом доби, за його словами, на Бахмутському напрямку росіяни здійснили 259 обстрілів з артилерії різних видів. Безпосередньо Соледар окупанти обстріляли 134 рази.

Череватий повідомив, що протягом доби було 38 бойових зіткнень. Він зазначив, що останніми днями на Бахмутському напрямку в середньому відбувається понад 30 бойових зіткнень за добу.

За словами спікера ЗСУ, росіяни також намагалися проводити наступальні дії на Авдіївському напрямку та контратакувати в районі Білогорівки, але ЗСУ завдали їм втрат, ворога було зупинено.

Нагадаємо, що як заявили у британській розвідці, станом на 15 січня ЗСУ "майже напевно" утримували позиції в Соледарі, попри продовження штурму ПВК "Вагнера". У своїх заявах ворог уже декілька разів "захоплював" місто, але ЗСУ це спростовують. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також