ЗСУ тримають оборону у Соледарі, - Східне угруповання

ЗСУ продовжують тримати оборону в Соледарі Донецької області та на підступах до міста.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Протягом доби, за його словами, на Бахмутському напрямку росіяни здійснили 259 обстрілів з артилерії різних видів. Безпосередньо Соледар окупанти обстріляли 134 рази.

Череватий повідомив, що протягом доби було 38 бойових зіткнень. Він зазначив, що останніми днями на Бахмутському напрямку в середньому відбувається понад 30 бойових зіткнень за добу.

За словами спікера ЗСУ, росіяни також намагалися проводити наступальні дії на Авдіївському напрямку та контратакувати в районі Білогорівки, але ЗСУ завдали їм втрат, ворога було зупинено.

Нагадаємо, що як заявили у британській розвідці, станом на 15 січня ЗСУ "майже напевно" утримували позиції в Соледарі, попри продовження штурму ПВК "Вагнера". У своїх заявах ворог уже декілька разів "захоплював" місто, але ЗСУ це спростовують.