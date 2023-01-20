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Ні в кого в світі немає можливості зволікати, – Зеленський назвав меседж від України на форумі в Давосі

“Переконаний, що ми були почуті".

Ні в кого в світі немає можливості зволікати, – Зеленський назвав меседж від України на форумі в Давосі
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Представники від України наголошували на Всесвітньому форумі в Давосі, що наразі ні у кого в світі немає можливості зволікати з допомогою нашій країні. Світ це почув.

Про це заявив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

"Меседж від України на форумі у Давосі дуже простий і чесний: ні в кого зараз у вільному світі немає можливості зволікати. Переконаний, що ми були почуті", – наголосив президент.

 

Нагадаємо, Всесвітній економічний форум у Давосі проходив з 16 по 20 січня. Україна на форумі була представлена президентом і першою леді, а також, серед інших, головою Офісу президента, головою уряду, міністрами, головами ОВА, мерами. 

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