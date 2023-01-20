При цьому знайти своїх близьких або хоча б дізнатися, чи вони живі, родичі не можуть — у Росії їм відповідають, що інформація конфіденційна, а в Україні в кращому разі вдається дізнатися, що вони в полоні.

Родичам російських ув'язнених, завербованих до ПВК “Вагнера”, почали видавати порожні труни.

Про це повідомляє російський телеканал “Дождь” із посиланням на дружину одного із ув'язнених, а також на подібні історії у соцмережах.

Чоловік Ангелини (ім'я змінено) відбував термін в одній із російських колоній за вбивство. Восени він перестав виходити на зв'язок, і невдовзі Ангеліна дізналася від родички іншого засудженого, що чоловік завербований до ПВК “Вагнер”. У те, що він поїхав добровільно, вона не вірить — за її словами, Україна для нього не була “фашистською” країною, часто їздив туди до родичів.

Наприкінці грудня до Ангелини зателефонували представники ПВК з повідомленням, що її чоловік загинув. Сім'ї видали закриту цинкову труну, а разом із нею — медалі від ПВК, грамоту за героїчну смерть у боротьбі за свободу так званої “ЛНР” та свідоцтво про смерть, підписане в Бахмуті на Донеччині, навколо якого точаться інтенсивні бої.

На запитання Ангелини, чи це справді її чоловік, її запевнили, що помилки бути не може.

“Вони нам сказали, що немає потреби розкривати труну, тому що перш ніж відправляти [на війну] вони беруть якісь ДНК, і коли трупи виявляють, вони порівнюють. Вони нам сказали: ми даємо вам стовідсоткову гарантію, що це він”, – розповідає Ангеліна.

Через кілька тижнів після похорону Ангелині написав невідомий чоловік, який повідомив їй, що її чоловік зараз у Дебальцевому, “а там як доля ляже”. Ще через кілька днів їй зателефонували з українського номера і чоловік, який представився співробітником СБУ, сказав, що її чоловік живий, заарештований і перебуває в Україні.

За його словами, чоловіка затримали наприкінці жовтня. Він описав Ангеліні те саме поранення, від якого, як стверджував представник ПВК, її чоловік загинув, але сказав, що життя йому врятували.

Подібні випадки описують й інші родичі ув'язнених у чатах та соцмережах. Дехто, отримавши труну, бояться відкривати її, а представники ПВК “Вагнер” рекомендують цього не робити.

Зазначається, що в російській Федеральній службі виконання покарань (ФСВП) Ангелині жодної інформації не дали, оскільки “це все конфіденційно”. У військовій комендатурі України їй відповіли, що чоловік значиться пораненим і його взяли в полон, але більше нічого не сказали. У відділенні СБУ Харківської області російським журналістам не змогли підтвердити чи спростувати інформацію, але зауважили, що це буде можливе лише після суду.

Таким чином, правила поховання загиблих на війні ув'язнених у якийсь момент змінилися. Родичі загиблих окупантів влітку та восени розповідали російським журналістам, що у них брали ДНК та ховали їх близьких лише після отримання результату. Наразі ПВК нібито збирають базу ДНК усіх ув'язнених, яких відправляють на війну.

До січня загальна кількість ув'язнених, виведених з підпорядкування ФСВП і тих, хто поїхав воювати, наблизилася до 40 тисяч осіб, розповіла голова фонду «Русь, що сидить» Ольга Романова. Подібні цифри називав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. З його слів, збройні сили України “зняли з обліку” (убили, поранили чи взяли в полон) близько 30 тисяч в'язнів.

“Я дуже переживаю, що якщо я кудись піду і скажу, що мені з цього номера дзвонять і він справді живий, вони його знайдуть, перш ніж він сам з'явиться. А раптом із людиною щось трапиться? Адже його немає [за документами] взагалі взагалі”, — каже Ангеліна.

Нагадаємо, в Україні судитимуть учасника ПВК “Вагнер”: найманця захопили на Донеччині. Він зголосився воювати за помилування і 100 000 рублів на місяць.