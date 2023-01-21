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Окупанти шість разів обстріляли прикордоння Сумщини

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Окупанти шість разів обстріляли прикордоння Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

Російська армія продовжує обстрілювати прикордоння Сумської області з мінометів.

Про це оперативне командування «Північ» повідомляє у Телеграмі.

«З 11:10 до 11:25 надійшла інформація про 6 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Бачівськ. Втрат серед особового складу та техніки немає», - ідеться в повідомленні.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, що протягом дня 20 січня російські окупаційні війська завдали 27 ударів по двох громадах Сумської області.

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