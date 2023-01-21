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Росія тримає у Чорному морі 5 носіїв "Калібрів"

Загальний залп становить 36 ракет.

Росія тримає у Чорному морі 5 носіїв "Калібрів"
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

Станом на 21 січня Росія утримує в Чорному морі на бойовому чергуванні 11 кораблів.

Про це повідомили в командуванні Військово-морських сил ЗСУ.

З цієї кількості 5 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 36 ракет.

"В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 корабля; в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети", - зазначили у ВМС.

Нагадаємо, днями у Чорному морі російська армія розмістила 6 кораблів з ракетами.

Напередодні на Одещині знищили морську міну, яку винесло на узбережжя.

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