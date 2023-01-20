Пісторіус: Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на 1 млрд євро

З початку широкомасштабного вторгнення РФ Німеччина надала Україні допомогу на понад 3 млрд євро.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1 млрд євро.

Про це Пісторіус заявив сьогодні за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України.

“Ми говоримо загалом про пакет вартістю понад 1 млрд євро. Загальна вартість наданої Німеччиною військової допомоги перевищить 3,3 млрд євро”, – сказав голова оборонного відомства ФРН.

Борис Пісторіус наголосив, що наразі пріоритет номер один – системи ППО. ФРН направить в Україну систему Patriot, ще 7 САУ Gepard, системи Iris-T SLM і керовані ракети до них. Пакет допомоги включає логістику і навчання українських військових, які почнуться наприкінці січня.

Нагадаємо, на восьмому засіданні Контактної групи з питань оборони України у німецькому Рамштайні не ухвалили рішення про постачання Україні танків.