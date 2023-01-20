На засіданні Контактної групи у Рамштайні не ухвалили рішення про передачу танків Україні, – міністр оборони ФРН

“Німеччина не буде стояти на шляху партнерів”.

На восьмому засіданні Контактної групи з питань оборони України у німецькому Рамштайні не ухвалили рішення про постачання Україні танків.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за результатами засідання Контактної групи.

За його словами, є аргументи “за” поставки та аргументи “проти”, які висуваються різними країнами.

При цьому він запевнив, що “Німеччина не буде стояти на шляху партнерів”.

Нагадаємо, речник уряду Німеччини заявив, що Польща може надати Україні танки Leopard без дозволу Берліна.