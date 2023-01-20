Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Трагедія у Броварах: на борту гвинтокрила загинули 10 людей
Трагедія у Броварах: на борту гвинтокрила загинули 10 людей
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Новий закон для уламків ОПЗЖ: як вигнати з парламенту агентуру Москви
Новий закон для уламків ОПЗЖ: як вигнати з парламенту агентуру Москви
У березні 2022 СБУ застрелила співробіника ГУР Кірєєва, який попередив Буданова про початок великої війни, – Wall Street Journal
У березні 2022 СБУ застрелила співробіника ГУР Кірєєва, який попередив Буданова про початок великої війни, – Wall Street Journal
Пентагон планує змінити динаміку війни в Україні без танків Abrams, - Reuters
Пентагон планує змінити динаміку війни в Україні без танків Abrams, - Reuters
Банка з павуками на тлі «СВО»: чим дихають російські еліти
Банка з павуками на тлі «СВО»: чим дихають російські еліти
​Німецький виробник Rheinmetall готовий надати Україні понад 100 бойових танків
​Німецький виробник Rheinmetall готовий надати Україні понад 100 бойових танків
ГоловнаСуспільствоВійна

На засіданні Контактної групи у Рамштайні не ухвалили рішення про передачу танків Україні, – міністр оборони ФРН

“Німеччина не буде стояти на шляху партнерів”.

На засіданні Контактної групи у Рамштайні не ухвалили рішення про передачу танків Україні, – міністр оборони ФРН
Фото: EPA/UPG

На восьмому засіданні Контактної групи з питань оборони України у німецькому Рамштайні не ухвалили рішення про постачання Україні танків.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за результатами засідання Контактної групи.

За його словами, є аргументи “за” поставки та аргументи “проти”, які висуваються різними країнами.

При цьому він запевнив, що “Німеччина не буде стояти на шляху партнерів”.

 

Нагадаємо, речник уряду Німеччини заявив, що Польща може надати Україні танки Leopard без дозволу Берліна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також