Швейцарія не проти віддати заморожені активи РФ Україні, але може знадобитися референдум

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що його країна підтримує ідею конфіскації заморожених російських активів і використання їх для відновлення України. Але такая ідея не подобається швейцарським банкам.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Якщо ми серйозно хочемо допомогти відбудувати Україну, нам потрібно подумати про те, як ми будемо це фінансувати”, — сказав Кассіс швейцарській газеті Tages-Anzeiger.

Влада низки країн обговорюють такий крок, сказав він, “але це має бути зроблено правильно в рамках верховенства права”.

Наразі 7,5 мільярда франків (8,2 мільярда доларів) активів, які Швейцарія заморозила у росіян, які перебувають під санкціями, — це частка від 150 мільярдів франків загальних російських активів, які, за оцінками, знаходяться в країні, — не можуть бути конфісковані, сказав Кассіс. Зміна цього закону, швидше за все, потребуватиме референдуму.

Канада розпочала процес використання доходів від конфіскованих активів для допомоги у відбудові України та компенсації жертвам війни. Кассіс сказав, що на міжнародному рівні, здається, є «велика спільна політична воля», але додав, що такі дії є складними.

“Ми не можемо просто взяти гроші, які нам не належать, лише тому, що вважаємо це морально правильним. Право власності є фундаментальним, — сказав Кассіс.

Зазначається, що швейцарські банки дуже критично поставилися до пропозиції. Один з банкірів сказав, що нехтування правами власності таким чином підірве позиції Швейцарії як фінансового центру. Інший банкір назвав це «смертною карою» для швейцарських банків.

Рішення швейцарського уряду застосувати санкції Європейського Союзу після вторгнення Росії в Україну дехто вже різко критикував за те, що він пожертвував історичним нейтралітетом.

Нагадаємо, Швейцарія виділить 14 млн франків на відновлення залізничної інфраструктури України.

Раніше на зустрічі з послами міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес наголосила, що Швейцарія не надає дозвіл на передачу Україні певної військової допомоги.