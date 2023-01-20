Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Трагедія у Броварах: на борту гвинтокрила загинули 10 людей
Трагедія у Броварах: на борту гвинтокрила загинули 10 людей
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Новий закон для уламків ОПЗЖ: як вигнати з парламенту агентуру Москви
Новий закон для уламків ОПЗЖ: як вигнати з парламенту агентуру Москви
У березні 2022 СБУ застрелила співробіника ГУР Кірєєва, який попередив Буданова про початок великої війни, – Wall Street Journal
У березні 2022 СБУ застрелила співробіника ГУР Кірєєва, який попередив Буданова про початок великої війни, – Wall Street Journal
Пентагон планує змінити динаміку війни в Україні без танків Abrams, - Reuters
Пентагон планує змінити динаміку війни в Україні без танків Abrams, - Reuters
Банка з павуками на тлі «СВО»: чим дихають російські еліти
Банка з павуками на тлі «СВО»: чим дихають російські еліти
​Німецький виробник Rheinmetall готовий надати Україні понад 100 бойових танків
​Німецький виробник Rheinmetall готовий надати Україні понад 100 бойових танків
ГоловнаСуспільствоВійна

ФРН прискорить просування питання щодо танків, якщо матиме домовленості із союзниками, – Пісторіус

Міністр оборони ФРН назвав пріоритетом номер один для України системи ППО.

ФРН прискорить просування питання щодо танків, якщо матиме домовленості із союзниками, – Пісторіус
БМ Leopard 2А6
Фото: veterano.com.ua

Німеччина готова прискорити просування питання щодо надання Україні танків Leopard 2, якщо матиме відповідні домовленості із союзниками.

Про це пише Sky News з посиланням на міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса.

За словами міністра оборони ФРН, "неправильно говорити про те, що Німеччина блокує поставки танків Україні, оскільки наразі є вагомі аргументи "за" й "проти" надання Leopard 2 ЗСУ”.

Зазначається, що країна володіє експортною ліцензією на бойовий танк, у зв'язку з чим її дозвіл необхідний іншим країнам для відправки своїх Leopard 2 в Україну.

Пісторус наолосив, що Німеччина не відмовиться від підтримки України. Він назвав пріоритетом номер один протиповітряну оборону. Також міністр додав, що Німеччина вивчить запаси своїх танків на предмет можливої поставки їх до України.

 

Нагадаємо, речник уряду Німеччини заявив, що Польща може надати Україні танки Leopard без дозволу Берліна.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також