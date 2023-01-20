ФРН прискорить просування питання щодо танків, якщо матиме домовленості із союзниками, – Пісторіус

Міністр оборони ФРН назвав пріоритетом номер один для України системи ППО.

Німеччина готова прискорити просування питання щодо надання Україні танків Leopard 2, якщо матиме відповідні домовленості із союзниками.

Про це пише Sky News з посиланням на міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса.

За словами міністра оборони ФРН, "неправильно говорити про те, що Німеччина блокує поставки танків Україні, оскільки наразі є вагомі аргументи "за" й "проти" надання Leopard 2 ЗСУ”.

Зазначається, що країна володіє експортною ліцензією на бойовий танк, у зв'язку з чим її дозвіл необхідний іншим країнам для відправки своїх Leopard 2 в Україну.

Пісторус наолосив, що Німеччина не відмовиться від підтримки України. Він назвав пріоритетом номер один протиповітряну оборону. Також міністр додав, що Німеччина вивчить запаси своїх танків на предмет можливої поставки їх до України.

#Ramstein: Verteidigungsminister Pistorius stellt klar "Deutschland wird nicht aufhören die #Ukraine zu unterstützen!". Weitere Unterstützungsmaßnahmen sind in Vorbereitung. Der Minister gab heute zudem den konkreten Prüfauftrag zur Verfügbarkeit von Kampfpanzern. pic.twitter.com/XATaoNT46z — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) January 20, 2023

Нагадаємо, речник уряду Німеччини заявив, що Польща може надати Україні танки Leopard без дозволу Берліна.