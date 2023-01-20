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Чехія та Словаччина підтримують ідею передачі Україні танків Leopard 2

Країни могли би відмовитися від нових постачань із Німеччини, натомість направити наяву техніку в нашу державу.

Чехія та Словаччина підтримують ідею передачі Україні танків Leopard 2
Фото: U.S. Army Europe

Словаччина і Чехія підтримують ідею постачання Україні танків Leopard 2 німецького виробництва, повідомляє FAZ.

Обидві країни вже надали нашій державі десятки своїх бойових танків радянського виробництва. Натомість Німеччина в межах обміну погодилася замінити їх у меншій кількості відремонтованими Leopard-ами, щоправда, старішими моделями, як-от 2А4. Перші такі танки доставили в Прагу і Братиславу торік у грудні, тоді розпочалася підготовка екіпажів.

Видання зазначає, що на конференції в Рамштайні 20 січня обидві держави могли би відмовитися від подальших постачань і направити танки в Україну. Мова йде про загалом 30 одиниць Leopard, які придбали і поставили на зберігання після того, як цю техніку списали зі складів Швейцарії та Німеччини.

Нині мова йде про невирішені питання, серед яких - підготовка екіпажів і постачання запасних частин, що складно для Німеччини. 

Нагадаємо, на восьмому засіданні Контактної групи з питань оборони України у німецькому Рамштайні не ухвалили рішення про постачання Україні танків.

Тим часом речник уряду Німеччини заявив, що Польща може надати Україні танки Leopard без дозволу Берліна.

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