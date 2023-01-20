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Унаслідок ворожого обстрілу Херсона загорівся приватний будинок

Люди не постраждали.

Унаслідок ворожого обстрілу Херсона загорівся приватний будинок
Скріншот відео

Сьогодні вдень російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Ворог вдарив по приватному будинку. Через влучання ворожого снаряду оселя загорілася. Пожежу ліквідували рятувальники, які оперативно прибули на місце події”, – розповів він.

Ця атака росіян обійшлася без потерпілих – будинок був порожнім.

 

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли з артилерії два населених пункти Херсонської області. Двоє людей отримали поранення, серед них – підліток.

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