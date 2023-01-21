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Ворог сьогодні завдав 115 ударів по прикордонню Сумської області

Під обстрілами були Есманьська, Новослобідська, Білопільська, Шалигинська та Краснопільська громади.

Ворог сьогодні завдав 115 ударів по прикордонню Сумської області
Фото: sumy.today

Протягом суботи, 21 січня окупанти завдали 115 ударів по прикордонню Сумської області.

Про це повідомив у Телеграмі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Під обстрілами були Есманьська, Новослобідська, Білопільська, Шалигинська та Краснопільська громади.

Зокрема, Есманьську громаду ворог обстріляв із мінометів (16 прильотів) та ствольної артилерії (28 прильотів).

Унаслідок обстрілів осколками поранений 17-річний хлопець у селі Студенок. Зруйнований один житловий будинок – у нього потрапила міна. Ще близько 10 осель пошкоджені. В одному домогосподарстві убило корову і маленьке теля.

Новослобідську громаду росіяни обстріляли із мінометів, 40 прильотів.

У Краснопільській громад 9 ворожих мін вибухнули на прикордонні.

По Білопільській громаді противник бив із мінометів (15 прильотів) та артилерії (7 прильотів).

У Шалигинській громаді ворог відкривав вогонь із кулемету (10 черг) в напрямку нашої території.

Окрім того, після 8 години ранку ворог відкривав артилерійський вогонь по Середино-Будській громаді. Було 9 прильотів – без постраждалих.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються вивідати позиції українських захисників у прикордонних районах. Тому напередодні диверсанти пробували прорватися у Сумську область.

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