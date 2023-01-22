Росіяни поранили 17-річного хлопця в Сумській області, у Донецькій – активні бої біля Соледара і Бахмута

Сьогодні зранку росіяни із артилерії обстріляли Середино-Будську громаду Сумської області. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Протягом минулої доби росіяни завдали по прикордонню області 115 ударів.

Під обстрілами були Есманьська, Новослобідська, Білопільська, Шалигинська та Краснопільська громади. В Есманьській громаді внаслідок обстрілів осколками поранений 17-річний хлопець у селі Студенок. Є руйнування та пошкодження житла, повідомили в зведенні від ОВА.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Лежине, Чарівне, Ольгівське, Залізничне, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Новоандріївка, Кам'янське, Чарівне, Новоданилівка, Білогір'я, Малинівка, Щербаки, Мала Токмачка, Червоне, Гуляйпільське, Преображенка, Степове, Степногірськ, Юрківка. Надійшло 36 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті російських обстрілів.

У Дніпропетровській області росіяни тричі за ніч обстріляли Нікопольський район. Поцілили з важкої артилерії по Марганецькій громаді. Без жертв. У самому Марганці понівеченi ліцей, промислове підприємство, насосна станція водоканалу, адміністративна будівля. У селі поряд снаряди зачепили лінію електропередач. Аварійні бригади уже стали до роботи. Наслідки атак ще з’ясовуються.

У Луганській області за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки загарбників поблизу Новоселівського та Серебрянського лісництва. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Новоселівське і Стельмахівка. На Лиманському напрямку росіяни обстріляли Новоєгорівку, Макіївку, Площанку, Червонопопівку, Діброву, Кузьмине і Серебрянське лісництво. Ситуація в області залишається складною.

На Слобожанському напрямку під ворожим мінометним та артилерійскьким вогнем були райони населених пунктів: Ветеринарне, Стрілеча, Пильне, Стариця, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ Харківської області. На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Крохмальне. У Куп’янську внаслідок обстрілів пошкоджено ПрАТ "Куп'янський молочно-консервний комбінат" та два приватних будинки. У с. Ветеринарне Харківського району через обстріли поранення зазнала одна людина. Стан середній. У с. Кам'янка Ізюмського району на вибуховому предметі підірвалися двоє чоловіків, госпіталізовані в середньому стані.

У Донецькій активні бойові дії поблизу Бахмута та Соледара. Вночі – обстріли вздовж всієї лінії фронту: Вугледар, Мар'їнка, Красногорівка, Торецьк, Авдіївка. Авдіївська ВА: вночі – поодинокі прильоти як по старій частині міста, так і по центральній. На ранок відбувся масований артобстріл, влучання по центральній частині міста. Інформація щодо постраждалих цивільних уточнюється. По лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч.

У Херсонській області окупанти обстріляли з усього спектру артилерії Янтарнне,Берегове, Білозерку, Дніпровське, Козацьке, Новоберислав, Тягинку, Токарівку, Садове, Наддніпрянське та Херсон. Ворог посилює контроль обліку мирного населення на тимчасово захоплених територіях області. Зокрема, намагається створити базу даних місць проживання мирних громадян. У селі Архангельське Високопільської тергромади на російській міні підірвався електрик. Під час роботи на одному із підприємств чоловік натрапив на російську міну на узбіччі дороги. Постраждалого з мінно-вибуховою травмою доправили до лікарні. Йому відірвало праву стопу. Наразі медики надають пацієнтові необхідну допомогу. Загалом за добу через російську агресію в області постраждали троє людей: двоє підірвалися на ворожих мінах і одна людина дістала уламкове поранення. Із Херсона та населених пунктів області евакуювали людей з різними захворюваннями у Львівську область.

Нагадаємо, в ранковому повідомленні Генштабу зазначили, що окупанти вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Лиманському напрямках. Продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку, нарощують інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках – обороняються.