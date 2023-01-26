В 2022 році кількість трансплантації органів в Україні збільшилась на 20% в порівнянні з 2021 роком

В 2022 році українські лікарі провели 384 трансплантації органів. Таким чином, їх кількість збільшивши на 20% у порівнянні із довоєнним 2021 роком.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Торік завдяки зусиллям українських лікарів вдалось здійснити:

275 операцій з пересадки нирок;

74 – печінки;

35 – серця.

В міністерстві охорони здоров'я зазначили, що трансплантацію органів в Україні проводять 32 медичні центри.

Поступово в Україні збільшується відсоток органних трансплантацій від померлого донора. В 2021 році їх було 53,7%, а в 20222 - 55%.

Також за 2022 рік було проведено 223 пересадки гемопоетичних стовбурових клітин: 192 – дорослим пацієнтам і 31 – дітям.

Нагадаємо, рік тому президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає оплату державою операцій із трансплантації органів, а також прижиттєву згоду чи незгоду на донорство за допомогою електронних ресурсів.