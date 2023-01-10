Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Росія перекинула на штурм Соледара найпрофесійніші загони "вагнерівців", але зазнала втрат, – Сирський
Росія перекинула на штурм Соледара найпрофесійніші загони "вагнерівців", але зазнала втрат, – Сирський
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
​Формула перемоги. Де лендліз?
​Формула перемоги. Де лендліз?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні не виявили нового штаму коронавірусу, - МОЗ

Новий штам коронавірусу XBB.1.5 вже виявили в 29 країнах.

В Україні не виявили нового штаму коронавірусу, - МОЗ
Фото: Макс Требухов

В Україні станом на 10 січня не виявили нового штаму коронавірусу XBB.1.5. 

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України

“Ситуація у світі навколо COVID-19 залишається нестабільною. Зʼявляються нові види і підвиди хвороби. Останнім часом епідеміологи звертають увагу на розповсюдження нового штаму під назвою ХВВ.1.5, який вперше був виявлений у Сполучених Штатах Америки в жовтні 2022 року. За оцінкою американського Центру з контролю та профілактики захворювань, він вже посідає друге місце після оригінального підтипу «Омікрон», або 40% серед всіх підтверджених випадків інфікування коронавірусом у США”, - йдеться в повідомленні. 

У ВООЗ повідомили, що новий штам коронавірусу XBB.1.5 вже виявили в 29 країнах. Проводяться лабораторні та епідеміологічні дослідження аби дізнатись, наскільки XBB.1.5 є більш серйозним, ніж інші циркулюючі підваріанти. Наразі недостатньо доступної інформації для оцінки будь-яких змін щодо тяжкості інфекції, пов’язаної з цим підтипом.

Зазначається, що станом на початок січня нового штаму ХВВ.1.5 в Україні не виявлено, а ситуація з перебігом коронавірусу контрольована. Центр громадського здоровʼя на постійній основі здійснює молекулярний епідеміологічний нагляд за SARS-CoV2, і з початку такого нагляду вже було зроблено 928 секвенувань.

Як і раніше, вакцинація є головним засобом вберегтись від важкого перебігу захворювання на коронавірус та потенційно нові підваріанти.

Зараз в Україні є близько восьми мільйонів доз вакцини трьох типів: однодозова Johnson & Johnson, дводозові Pfizer (дитяча та доросла форми) і CoronaVac. 

Курс вакцинації включає одну дозу вакцини Johnson & Johnson або дві дози іншої вакцини, доступної в Україні. Щоб продовжити захист, слід робити бустерну вакцинацію: першу — через 5 місяців, другу — через 4.

З початку кампанії з вакцинації 15,4 мільйона українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19. Близько 12,4 мільйона не отримали першого бустера, тобто не мають повноцінного захисту.

Нагадаємо, нещодавно Китай скасував карантин для туристів з-за кордону. Скасування карантину у КНР відбувається на тлі гігантської хвилі заражень коронавірусом. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також