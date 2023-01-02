​МОЗ запускає електронну систему управління запасами ліків eStock

У ній будуть зібрані всі дані про потребу, доставку, наявність препаратів в лікарнях, їх використання, утилізацію тощо.

Міністерство охорони здоров'я запускає наступний крок диджиталізації процесів сфери охорони здоров’я – e-Stock.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

E-Stock – це система обліку лікарських засобів та медичних виробів, закуплених коштом державного бюджету. У системі будуть зібрані всі дані про потребу, доставку, наявність препаратів в лікарнях, їх використання, утилізацію тощо.

У МОЗ наголосили, що ефективне управління запасами ліків забезпечить рівний доступ до лікування для всіх пацієнтів. Адже зараз інформація про те, які медичні товари наявні у лікарні, розрізнена та часто не актуальна. Через це пацієнтам іноді складно отримати безкоштовне лікування, а державі – ефективно закуповувати та розподіляти товари.

"Про необхідність системи “e-Stock” говорили давно. Її розробкою намагатись займатися різні інституції, проте це не давало бажаного результату. У серпні цього року процес розробки очолили МОЗ та Медичні закупівлі України. І вже в січні запущений пілот! Це чергове наше рішення, яке направлене на вирішення трьох ключових пріоритетів у сфері охорони здоров’я: доступність, якість та безоплатність медичних послуг для пацієнтів!", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, раніше МОЗ також оновило реєстр програми медичних гарантій “Доступні ліки”. Наразі він налічує 462 лікарські засоби.