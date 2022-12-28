Від 24 лютого з України було евакуйовано на лікування за кордон більше 2 тисяч пацієнтів, - МОЗ

Починаючи з 24 лютого з України за кордон на лікування відправили понад 2 000 пацієнтів. Серед них - люди з мінно-вибуховими травмами, опіками та з онкологічними захворюваннями.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

В міністерстві зазначили, що всіх їх зголосились прийняти на лікування та подальшу реабілітацію країни Євросоюзу.

Зокрема, українців евакуюють через створений восени хаб у польському Жешуві. У ньому пацієнтів цілодобово забезпечують доглядом та необхідною допомогою, а за потреби і діагностикою, вакцинацією та психологічною підтримкою.

Нагадаємо, сьогодні, 28 грудня, до Словенії привезли двох важкопоранених українських громадян, а також супровідника.