28 грудня до Словенії привезли двох важкопоранених українських громадян, а також супровідника.

Про це повідомили в посольстві України в Словенії.

Українців доставили транспортним літаком L-410 Turbolet Збройних сил Словенії. Його спеціально для цієї місії обладнали медичним модулем для перевезення хворих та поранених. Громадян України супроводжувала медична бригада ЗС Словенії. Потерпілі пройдуть повний курс лікування у словенських медичних закладах.

Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the Republic of Slovenia

Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the Republic of Slovenia

У посольстві додали, що Словенія приєдналась до 18 країн-членів Євросоюзу, які надають допомогу пораненим із зони бойових дій.

Нагадаємо, в грудні у польських лікарнях лікувалося понад 100 українських військовослужбовців, а також приблизно 2-3 тисячі цивільних громадян України.