28 грудня до Словенії привезли двох важкопоранених українських громадян, а також супровідника.
Про це повідомили в посольстві України в Словенії.
Українців доставили транспортним літаком L-410 Turbolet Збройних сил Словенії. Його спеціально для цієї місії обладнали медичним модулем для перевезення хворих та поранених. Громадян України супроводжувала медична бригада ЗС Словенії. Потерпілі пройдуть повний курс лікування у словенських медичних закладах.
У посольстві додали, що Словенія приєдналась до 18 країн-членів Євросоюзу, які надають допомогу пораненим із зони бойових дій.
Нагадаємо, в грудні у польських лікарнях лікувалося понад 100 українських військовослужбовців, а також приблизно 2-3 тисячі цивільних громадян України.