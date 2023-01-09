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Херсонців закликають здати кров завтра, 10 січня

Прийом крові триватиме з 8:00 до 12:30.

Херсонців закликають здати кров завтра, 10 січня
Фото: dneprcity.net

Херсонському обласному центру служби крові терміново необхідна допомога донорів

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Донорів просять здати кров ІІ групи з позитивним резус-фактором.

Кров у Херсоні можна здати за адресою Миколаївське шосе, 7. Прийом крові триватиме з 8:00 до 12:30.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли 9 січня Херсон. Ворожий снаряд упав на перехрестя в житловому кварталі. Через влучання спалахнула пожежа в приватному житловому будинку. Відомо про одну загиблу людину.

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