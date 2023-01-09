Херсонців закликають здати кров завтра, 10 січня

Херсонському обласному центру служби крові терміново необхідна допомога донорів.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Донорів просять здати кров ІІ групи з позитивним резус-фактором.
Кров у Херсоні можна здати за адресою Миколаївське шосе, 7. Прийом крові триватиме з 8:00 до 12:30.
Нагадаємо, російські окупанти обстріляли 9 січня Херсон. Ворожий снаряд упав на перехрестя в житловому кварталі. Через влучання спалахнула пожежа в приватному житловому будинку. Відомо про одну загиблу людину.