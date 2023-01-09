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Депутат німецького Бундестагу відвідав Херсон

Місцева влада показала гостю нещодавно обстріляну росіянами цивільну інфраструктуру. 

Депутат німецького Бундестагу відвідав Херсон
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Депутат німецького Бундестагу Маркус Фабер прибув 9 січня до Херсона.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Фаберу показали наслідки російських обстрілів цивільної інфраструктури міста. Зокрема, депутат відвідав обласну дитячу лікарню і пологове відділення міської лікарні імені Тропіних, які нещодавно накрили вогнем окупанти.

Також Фабер поспілкувався з українськими військовими.

Нагадаємо, днями голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман підтвердила, що Німеччина виділить Україн БМП Marder. Вона додала, що після цього має здійснитися постачання танків Leopard.

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