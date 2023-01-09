Євросоюз готовий відігравати провідну роль у відновленні України, - представниця Єврокомісії

Єврокомісія запропонувала прийняти у себе секретаріат структури, яка координуватиме процес відбудови.

Європейський Союз готовий відігравати провідну роль у відновленні України.

Про це заявила на брифінгу представниця Єврокомісії Ана Пісонеро, повідомляє "РБК-Україна".

"Європейський союз повністю готовий відігравати передову роль, закликавши до відновлення України", - сказала Пісонеро.

За її словами, що країни "Великої сімки" домовилися про координацію діяльності з відновлення нашої держави.

"Єврокомісія запропонувала прийняти у себе секретаріат цієї структури. Довгострокові потреби відновлення будуть величезними. Потрібно координуватие зусилля всіх учасників: ЄС, держав-членів, європейських фінансових інститутів, міжнародних організацій. І приватний сектор також буде запрошений", - зауважила Пісонеро.

Представниця Єврокомісії зазначила, що Європейському Союзу відсьогодні треба розпочинати планування роботи. Також вона підкреслила, що ЄС зосередився на забезпеченні базових (особливо - термінових фінансових) потреб Україні. Йдеться про макрофінансову допомогу.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що обсяг плану швидкої відбудови України охоплює понад 50 тисяч обʼєктів.

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