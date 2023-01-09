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Євросоюз готовий відігравати провідну роль у відновленні України, - представниця Єврокомісії

Єврокомісія запропонувала прийняти у себе секретаріат структури, яка координуватиме процес відбудови.

Євросоюз готовий відігравати провідну роль у відновленні України, - представниця Єврокомісії
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз готовий відігравати провідну роль у відновленні України.

Про це заявила на брифінгу представниця Єврокомісії Ана Пісонеро, повідомляє "РБК-Україна".

"Європейський союз повністю готовий відігравати передову роль, закликавши до відновлення України", - сказала Пісонеро.

За її словами, що країни "Великої сімки" домовилися про координацію діяльності з відновлення нашої держави. 

"Єврокомісія запропонувала прийняти у себе секретаріат цієї структури. Довгострокові потреби відновлення будуть величезними. Потрібно координуватие зусилля всіх учасників: ЄС, держав-членів, європейських фінансових інститутів, міжнародних організацій. І приватний сектор також буде запрошений", - зауважила Пісонеро.

Представниця Єврокомісії зазначила, що Європейському Союзу відсьогодні треба розпочинати планування роботи. Також вона підкреслила, що ЄС зосередився на забезпеченні базових (особливо - термінових фінансових) потреб Україні. Йдеться про макрофінансову допомогу.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що обсяг плану швидкої відбудови України охоплює понад 50 тисяч обʼєктів.

Естонія готує правову основу, аби заморожені російські активи використати для допомоги нашій державі.

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