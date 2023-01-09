​Єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" не здатен переміщатися власним ходом, - ГУР

Військові та суднобудівники РФ намагаються перекласти відповідальність один на одного.

Єдиний російський авіаносець - важкий авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" перебуває в аварійному стані. Судно знаходиться на 35-му судноремонтному заводі в Мурманську.

Про це повідомляє Головене управління розвідки Міністерства оборони.

Зазначається, що для того, щоб продовжити ремонтні роботи, було прийнято рішення про переведення корабля із сухого доку до одного з причалів судноремонтного заводу. Втім, ще на стадії підготовки до переміщення з’ясувалось, що крейсер взагалі не здатен переміщатися власним ходом.

"Відтак, була здійснена спроба переміщення за допомогою кількох буксирів. Однак це також виявилось неможливим через критичний стан корпусу корабля. Спеціалісти-судоремонтники попередили, що стан «адмірала кузнєцова» в принципі не дозволяє спускати його на воду. В такому випадку він з високою долею вірогідності перекинеться на бік і потоне", - йдеться в повідомленні.

При обстеженні водолазними командами корпусу корабля було виявлено, що металеві конструкції нижче третьої палуби піддались значній корозії. Трюми повністю заповнені каламутною водою, що унеможливлює детальне обстеження корабля зсередини.

"Посадовці судноремонтного заводу та керівництво флоту намагаються перекласти один на одного відповідальність за поточний стан справ. Наразі неможливо навіть встановити, хто саме ухвалив рішення про переміщення корабля", - зазначили в ГУР.

Командування флоту висунуло штрафні санкції на 1,5 мільярди рублів керівництву заводу за зрив термінів ремонту та невиконання контракту.

Своєю чергою, менеджмент підприємства оприлюдлив листа, в якому зазначено що завод не винен у доведенні корабля до такого плачевного стану. "З високою долею вірогідності" винними називають військове представництво, яке мало здійснювати нагляд за перебігом робіт.

На сьогодні не існує навіть приблизних термінів завершення ремонту корабля та повернення його на службу.

Нагадаємо, Адмірал Кузнєцов" – радянський і російський авіаносний крейсер проєкту, що був побудований в останні роки існування Радянського Союзу на Чорноморському суднобудівному заводі в Миколаєві. Його будували для військово-морських сил СРСР, а після його розпаду авіаносець забрала Росія. Це єдиний крейсер-авіаносець у військово-морських сил РФ.

У 2016 році "Адмірал Кузнєцов" брав участь у військовій операції в Сирії, з нього було здійснено більш ніж 400 бойових вильотів російських винищувачів. Два винищувачі зазнали катастрофи: Су-33 під час заходу на посадку на авіаносець "Адмірал Кузнєцов" викотився за межі палуби й упав у море, у другому випадку під час заходу на посадку розбився МіГ-29.

Британські збройні сили, які супроводжували "Адмірал Кузнєцов" на зворотному шляху після бомбардувань у Сирії, назвали російський авіаносець "кораблем ганьби".

У жовтні 2018 року в Мурманську затонув плавучий док, де ремонтували авіаносець "Адмірал Кузнєцов". Повідомляли, що авіаносець отримав пошкодження через падіння баштових кранів. Під час інциденту постраждали четверо працівників судноремонтного заводу.

22 грудня минулого року на авіаносці сталася пожежа. Причини "задимлення" не повідомлялися, ступінь пошкоджень – теж. До цього корабель уже горів уже декілька разів. Зокрема, у грудні 2019 року.