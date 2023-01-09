Китай провів другі за місяць бойові навчання навколо Тайваню

Міноборони Тайваню виявило за добу 57 китайських літаків і чотири військово-морських судна, що курсували навколо острова.

Ввечері 8 січня китайські військові вдруге за місяць провели бойові навчання навколо Тайваню.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що командування армії Китаю заявило про організацію "спільних патрулювань бойової готовності і реальні бойові навчання" в морському і повітряному просторі навколо Тайваню. Китайські військові зосередилися на наземних ударах і морських атаках.

Командування зазначає, що метою навчань була перевірка спільних бойових можливостей і "рішуча протидія провокаційним діям зовнішніх і сепаратистських сил, що виступають за незалежність Тайваню".

У відповідь Офіс президента Тайваню заявив, що Китай висуває “безпідставні звинувачення” і рішуче засудив навчання, зазначивши, що мир і стабільність у Тайванській протоці та регіоні є спільною відповідальністю.

В Офісі президента зазначили, що Тайвань не буде ані ескалувати конфлікти, ані провокувати суперечки, а твердо захищатиме свій суверенітет і безпеку.

Міністерство оборони Тайваню в понеділок уточнило, що за попередні 24 години виявило 57 китайських літаків і чотири військово-морських судна, що діяли навколо острова, в тому числі 28 літаків, які залетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню.

Деякі з цих 28 літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки, неофіційний буфер між двома сторонами. У числі літаків були винищувачі, а два ядерних бомбардувальники пролетіли на південь Тайваню.

Нагадаємо, Тайвань збільшив термін військової служби на тлі загрози вторгнення Китаю.