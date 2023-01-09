Єврокомісія завершує готувати доповнення до висновку про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

Єврокомісія завершує готувати доповнення до оновного висновку про надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Цей звіт є доповненням до основного висновку про надання Україні статусу кандидата в члени блоку.

"Наразі Комісія завершує підготовку аналітичного звіту про відповідність України законодавству ЄС, тобто про ступінь наближення до всієї сукупності норм і правил ЄС. Звіт доповнює висновок щодо заявки на членство в ЄС, прийнятий Комісією в червні 2022 року", - заявила представниця Єврокомісії Ана Пісонеро.

За словами Пісонеро, торік у червні Європейська рада на підставі висновку Єврокомісії визнала європейську перспективу нашої держави. Тоді Україні надали статус кандидата за умови, якщо Україна виконає сім умов. Йдеться про реформу Конституційного суду, продовження судової реформи, боротьба з корупцією (сюди входить також призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури), боротьба з відмиванням коштів та ін.

Представниця Єврокомісії додала, що ЄК відзвітує про "виконання умов, зазначених у висновку Комісії, в рамках чергового пакета розширення в 2023 році відповідно до червневих висновків Європейської ради".

Єврокомісія оприлюднить новий пакет розширення цьогоріч восени.

Якщо Україна виконає запропоновані умови, може бути ухвалене рішення про початок переговорів про вступ до ЄС. Про те, чи буде європейська сторона висувати нові вимоги - невідомо.

Нагадаємо, за словами Дениса Шмигаля, Україна виконала Угоду про асоціацію з ЄС на понад 70%.

В Австрії вважають, що Україна зможе вступити в ЄС, якщо продовжить рухатися шляхом реформ.