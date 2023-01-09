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Британія розглядає можливість постачання Україні 10 танків Challenger 2 - ЗМІ

"Такий крок міг би спонукати інших союзників по НАТО, зокрема Німеччину, наслідувати цей приклад".

Британія розглядає можливість постачання Україні 10 танків Challenger 2 - ЗМІ
Танк Challenger 2
Фото: Вікіпедія

Велика Британія розглядає можливість вперше поставити Україні танки для боротьби з російськими окупантами.

Про це повідомляє телеканал Sky News із посиланням на джерела, передає "Європейська правда".

Співрозмовник видання розповів, що "протягом кількох тижнів" тривають дискусії про поставку Збройним силам України певної кількості основного бойового танка Challenger 2 британської армії.

"Такий крок ознаменував би значне посилення підтримки Заходом України та міг би спонукати інших союзників по НАТО, зокрема Німеччину, наслідувати цей приклад", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Британія може запропонувати близько 10 танків Challenger 2.

Уряд Ріші Сунака ще не прийняв остаточного рішення, але якщо Британія погодить таку поставку, вона стане першою країною, яка відповість на прохання України оснастити свою армію потужними західними танками.

Міністерство оборони Великої Британії не підтверджує і не спростовує, що британський уряд розглядає можливість постачати Україні танки.

Минулого року Британія відправила 14 танків Challenger 2 до Польщі в рамках угоди про допомогу Україні, вивільнивши потужності для Варшави, яка змогла передати Києву свої радянські танки Т-72.

Танк Challenger 2 перебуває на озброєнні британської армії з 1994 року. Він важить 62,5 тонни і озброєний 120-мм нарізною гарматою і 7,62-мм ланцюговою гарматою.

Нагадаємо, раніше керівник польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що Польща очікує на створення широкої коаліції країн для передачі сучасного важкого озброєння Україні. Варшава не має наміру самостійно передавати танки Києву.

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