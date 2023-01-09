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Окупанти знищили всі будинки у Новоселівському на Луганщині

За цей населений пункт точаться бої.

Окупанти знищили всі будинки у Новоселівському на Луганщині

Російські військові знищили всі будинки у Новоселівському (Луганська область). 

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє РБК-Україна.

"Що стосується населеного пункту Новоселівське, за яке точаться зараз бої, то там російські війська не залишили жодного вцілілого будинку", - заявив Гайдай.

Очільник ОВА заявив про враження, що окупанти навмисно розстрілюють кожен будинок, щоб там ніхто не залишився в живих.

Зазначимо, що Новоселівське знаходиться за 18 кілометрів від окупованого Сватового.

Раніше Гайдай заявив, що російські окупанти перекидають на напрямок Кремінної нові підрозділи.

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