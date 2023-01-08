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Росіяни перекидають на Кремінну більше підрозділів і техніки, ідуть важкі бої

Сили оборони поступово відвойовують Луганщину.

Росіяни перекидають на Кремінну більше підрозділів і техніки, ідуть важкі бої
Сергій Гайдай
Фото: Скріншот відео

Російські окупанти перекидають на напрямок Кремінної нові підрозділи.

Про це в етері телеканалу "Еспресо" повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Там ідуть важкі бої і дійсно перекидають на напрямок Кремінної нові підрозділи, найбільш боєздатні. Це десантні підрозділи, декілька батальйонів перекинули, плюс перекидали туди і важку техніку. У першу чергу це означає, що вони там просідають потрохи", - розповів Гайдай.

Очільник Луганщини зазначив, що Сили оборони крок за кроком, але відвойовують територію Луганської області. Очкують також інтенсифікації бойових дій через морози, які вдарили в області - вночі температура сягає 15-17 градусів нижче нуля. Перевага має бути на боці українського війська, адже це дозволить просуватися важкій техніці й не грузнути. Однак, за словами Гайда, така ситуація водночас складна для бійців - через холод.

Очільник області зазначив, що для росіян зараз ціль - втримати Кремінну, оскільки "фланги можуть відкритись, і тоді буде розбита навпіл все це угруповання, яке штурмує Бахмут постійно". 

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія посилила свої оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області, зокрема, між містами Василівка та Оріхів. Вороже командування занепокоєне можливими великими наступальними діями української армії на двох напрямках: або на півночі Луганщини, або в Запорізькій області.

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