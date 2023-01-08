Відсутність у себе великої кількості зброї країни Заходу компенсовують її якістю, - експерт

Бєлєсков додав, що у західних країн, які не готувалися готувались до війни високої інтенсивності, за винятком США, можливості передавати Україні техніку і боєприпаси значно скоротилися.

Країни Заходу не створюють масу зброї та озброєння як відповідь Росії. Натомість вони опираються на якість своїх систем.

Про це заявив в інтерв'ю LB.ua головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, старший аналітик фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков.

"Зараз, в принципі, Захід показав, що можна, покладаючись на високоточні системи вогневого ураження, коректовані боєприпаси, компенсувати відсутність такої маси, відсутність такої кількості боєприпасів, яку має, наприклад, Російська Федерація", - сказав Бєлєсков.

Він навів приклад, коли один коректований боєприпас калібру 155 мм "Екскалібур" може компенсувати приблизно сотні звичайних некоректованих боєприпасів відповідного калібру.

"Тобто те, що нам їх передали декілька тисяч (коректованих боєприпасів - Ред.) означає, що один такий боєприпас може виконувати ефективно завдання, на які треба сотні некоректованих боєприпасів. Те ж стосується, наприклад, систем GMLR/GMLRS — можна по-різному називати — мають можливість з високою точністю завдавати ураження на дальність до 85 км, це до певної міри, як мінімум, компенсує те, що ми маємо не таку масу, як нам хотілося", - зауважив експерт.

Бєлєсков підкреслив, що не варто очікувати, що Захід "буде робити таку ж саму масу, пропорційну російській".

Експерт додав, що у західних країн, які не готувалися готувались до війни високої інтенсивності, за винятком США, можливості передавати Україні техніку і боєприпаси значно скоротилися.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати заохочуватимуть партнерів по НАТО надати Україні додаткові системи ППО і бронетехніку.

Адміністрація президента США Джо Байдена закликала уряд Італії якнайшвидше надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони.