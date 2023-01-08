Росіяни не вивели ракетоносії у Чорне море, - ОК "Південь"

І погода не сприяє — похолодало і трохи штормить.

Росіяни вивели у Чорне море корабельне угруповання з двох одиниць, зокрема великий десантний корабель, однак без ракетоносіїв, що може свідчити про те, що підготовки до масованих атак ще не завершені.

Про це 8 січня заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони “Південь” Наталія Гуменюк, повідомляє Суспільне.

"Це демонстрація присутності, сили, але поки що немає ракетоносіїв, оскільки і погода не сприяє — похолодало і трохи штормить", — пояснила вона.

Речниця також зазначила, що Росія ймовірно не завдає нових атак, оскільки потребує "паузи": щоб провести аналіз своїх наявних сил та потужностей і спланувати подальші дії, зокрема, можливо, змінити тактику.

"Через нестачу ракет вони можуть застосовувати комбіновані атаки, коли використовуються і ракети повітряного базування, і морського базування, і "Шахеди". Їх нервує якість роботи нашої ППО. А вони намагаються влучити і в об’єкти критичної інфраструктури. Їхня тактика позбавлення нас благ цивілізації залишається в їхніх планах", — додала Гуменюк.

Нагадаємо, що за даними міністра оборони України Олексія Резнікова, у Росії залишились 19% стратегічних високоточних ракет, 78% тактичних ракет та 12% іранських дронів.