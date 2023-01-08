Іще 430 російських загарбників ліквідували українські захисники

За минулу добу, 7 січня, українські військові ліквідували орієнтовно 430 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Станом на 8 січня втрати росармії сягнули орієнтовно 111170 осіб.

Фото: Генштаб ЗСУ

Серед інших втрат окупантів:

танків ‒ 3069 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 6130 (+5) од,

артилерійських систем – 2065 (+3) од,

РСЗВ – 431 (+0) од,

засобів ППО ‒ 217 (+0) од,

літаків – 285 (+0) од,

гелікоптерів – 272 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1849 (+5),

крилатих ракет ‒ 723 (+0),

кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4801 (+3) од,

спеціальної техніки ‒ 183 (+1).

У Генштабі додали, що дні уточнюють.

Нагадаємо, за минулу добу, 7 січня, авіація Сил оборони України завдала ударів по 21 району зосередження противника, а також трьох ударів по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів.

За 6 січня російська армія втратила близько 430 осіб.