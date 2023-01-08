Іще 430 російських загарбників ліквідували українські захисники

За минулу добу, 7 січня, українські військові ліквідували орієнтовно 430 окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.
Станом на 8 січня втрати росармії сягнули орієнтовно 111170 осіб.
Серед інших втрат окупантів:
- танків ‒ 3069 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6130 (+5) од,
- артилерійських систем – 2065 (+3) од,
- РСЗВ – 431 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 217 (+0) од,
- літаків – 285 (+0) од,
- гелікоптерів – 272 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1849 (+5),
- крилатих ракет ‒ 723 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4801 (+3) од,
- спеціальної техніки ‒ 183 (+1).
У Генштабі додали, що дні уточнюють.
Нагадаємо, за минулу добу, 7 січня, авіація Сил оборони України завдала ударів по 21 району зосередження противника, а також трьох ударів по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів.
За 6 січня російська армія втратила близько 430 осіб.