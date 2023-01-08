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Іще 430 російських загарбників ліквідували українські захисники

Загальні втрати рашистів становлять уже орієнтовно 111170 осіб.

Іще 430 російських загарбників ліквідували українські захисники
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

За минулу добу, 7 січня, українські військові ліквідували орієнтовно 430 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Станом на 8 січня втрати росармії сягнули орієнтовно 111170 осіб.

Фото: Генштаб ЗСУ

Серед інших втрат окупантів:

  • танків ‒ 3069 (+3) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 6130 (+5) од, 
  • артилерійських систем – 2065 (+3) од, 
  • РСЗВ – 431 (+0) од, 
  • засобів ППО ‒ 217 (+0) од,
  • літаків – 285 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 272 (+0) од, 
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1849 (+5),
  • крилатих ракет ‒ 723 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4801 (+3) од,
  • спеціальної техніки ‒ 183 (+1).

У Генштабі додали, що дні уточнюють.

Нагадаємо, за минулу добу, 7 січня, авіація Сил оборони України завдала ударів по 21 району зосередження противника, а також трьох ударів по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів.

За 6 січня російська армія втратила близько 430 осіб.

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