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6 січня внаслідок обстрілу росіянами Бахмутського району загинуло двоє людей

Постраждало 13 осіб.

6 січня внаслідок обстрілу росіянами Бахмутського району загинуло двоє людей

Унаслідок обстрілу військовими Росії Бахмута та Бахмутського району 6 січня загинуло двоє людей і постраждало 13.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

“Внаслідок потужних мінометних атак по житлових кварталах загинули 66-річний чоловік та 61-річна жінка”, – йдеться у повідомленні. 

Ще тринадцятеро людей отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. 

Зазнали пошкоджень та руйнувань приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки та інші об’єкти. 

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни – ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України.

Нагадаємо, у бою під Бахмутом в Донецькій області загинув автор книги “Останні посмішки Іловайська” Олександр Кузенков з позивним “Хорт”.

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