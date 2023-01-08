6 січня внаслідок обстрілу росіянами Бахмутського району загинуло двоє людей

Унаслідок обстрілу військовими Росії Бахмута та Бахмутського району 6 січня загинуло двоє людей і постраждало 13.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

“Внаслідок потужних мінометних атак по житлових кварталах загинули 66-річний чоловік та 61-річна жінка”, – йдеться у повідомленні.

Ще тринадцятеро людей отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Зазнали пошкоджень та руйнувань приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки та інші об’єкти.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни – ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України.

Нагадаємо, у бою під Бахмутом в Донецькій області загинув автор книги “Останні посмішки Іловайська” Олександр Кузенков з позивним “Хорт”.