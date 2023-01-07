Снайпери-прикордонники зупинили просування ворогів біля Бахмута

Снайпери Державної прикордонної служби України на одному з напрямків біля Бахмута Донецької області зупинили просування підрозділу російських військ, що збирався атакувати опорний пункт українських захисників.

Про це повідомляє ДПСУ.

"Прикордонна снайперська група зупинила просування піхоти противника на одному з напрямків біля Бахмута. Стрілецький підрозділ окупантів висувався для атаки опорного пункту українських захисників", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що, спостерігаючи за противником, снайпери вирахували керівника підрозділу, після чого влучними пострілами ліквідували командира й кулеметника. Втративши управління підрозділом, загарбники втекли.

Нагадаємо, що Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки зруйнованого Бахмута у Донецькій області.

Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм та захопили позиції російських окупантів.