В уряді розповіли, де переселенці на сході та півночі можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу

Йдеться про допомогу як дорослим, так і дітям.

У Міністерстві реінтеграції України підготували перелік контактів у східних та північних областях України, за якими переселенці можуть звертатися за кваліфікованою психологічною допомогою.

Йдеться про допомогу як дорослим, так і дітям.

Допомогу можна отримати:

Харківська область: (057) 705-31-52 (за цим номером з 09:00 до 18:00 ви отримаєте контакти психологів, які надають безоплатну психологічну допомогу), (099) 627-09-49 (гаряча лінія психологічної підтримки ДСНС у Харківській області),

Сумська область: (050) 914-40-24, (099) 341-79-98, (050) 220-63-26 (тільки Viber), (099) 232-24-83 (тільки Viber, для осіб віком від 14 до 25 років), (099) 737-27-76 (дитячий психолог),

Луганська область: (066) 915-72-00,

Чернігівська область: (099) 717-03-29 (у будні дні), (099) 717-03-46 (у вихідні).

Також можна телефонувати на гарячу лінію безоплатної психологічної допомоги за номером: 0 800 100 102, яка працює щоденно з 10:00 до 20:00.

Нагадаємо, під час засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров'я презентували дорожню карту заходів із підтримки психічного здоров’я в Україні під час та після війни.