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В уряді розповіли, де переселенці на сході та півночі можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу

Йдеться про допомогу як дорослим, так і дітям.

В уряді розповіли, де переселенці на сході та півночі можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу
Фото: cgz.vn.ua

У Міністерстві реінтеграції України підготували перелік контактів у східних та північних областях України, за якими переселенці можуть звертатися за кваліфікованою психологічною допомогою.

Йдеться про допомогу як дорослим, так і дітям.

Допомогу можна отримати:

  • Харківська область: (057) 705-31-52 (за цим номером з 09:00 до 18:00 ви отримаєте контакти психологів, які надають безоплатну психологічну допомогу), (099) 627-09-49 (гаряча лінія психологічної підтримки ДСНС у Харківській області),
  • Сумська область: (050) 914-40-24, (099) 341-79-98, (050) 220-63-26 (тільки Viber), (099) 232-24-83 (тільки Viber, для осіб віком від 14 до 25 років), (099) 737-27-76 (дитячий психолог),
  • Луганська область: (066) 915-72-00,
  • Чернігівська область: (099) 717-03-29 (у будні дні), (099) 717-03-46 (у вихідні).

Також можна телефонувати на гарячу лінію безоплатної психологічної допомоги за номером: 0 800 100 102, яка працює щоденно з 10:00 до 20:00. 

Нагадаємо, під час засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров'я презентували дорожню карту заходів із підтримки психічного здоров’я в Україні під час та після війни.

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