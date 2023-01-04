Сміливі навчати і вчитися. Як оговтуються українські школи після окупації і випадків колабораціонізму
Сміливі навчати і вчитися. Як оговтуються українські школи після окупації і випадків колабораціонізму
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
Макрон – українцям: «Франція з вами до перемоги»
Макрон – українцям: «Франція з вами до перемоги»
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
До 100 найкращих монет світу потрапили сім українських пам’ятних монет
До 100 найкращих монет світу потрапили сім українських пам’ятних монет
ГоловнаСуспільствоВійна

У Польщі українським біженцям надаватимуть тимчасове безкоштовне житло

Пріоритетними є соціально незахищені категорії населення й особи з інвалідністю.

У Польщі українським біженцям надаватимуть тимчасове безкоштовне житло
Фото: EPA/UPG

У Польщі українським біженцям надаватимуть тимчасове безкоштовне житло через сервіс Airbnb. 

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

“Польща стала лідером за кількістю переселенців з України. Від початку війни там знайшли прихисток близько 1,5 мільйона наших співгромадян. Окрім кеш-допомоги, братня країна надає українцям і безоплатне тимчасове житло у спеціально обладнаних шелтерах. Біженці з України можуть знайти його через сервіс Airbnb”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таке житло надаватимуть на:

  • екстрене або транзитне перебування – до 6 ночей;
  • короткотермінове перебування – на 8-29 ночей;
  • подовжене перебування (тільки у виняткових ситуаціях після погодження з власником житла) – від 30 до 90 днів.

Отримати безкоштовний тимчасовий прихисток можуть виключно особи, які прибули до Польщі після 24 лютого й раніше не користувалися житлом від компанії. Пріоритетними є соціально незахищені категорії населення й особи з інвалідністю.

Щоб звернутися по допомогу за тимчасовим житлом, необхідно написати на електронну пошту: [email protected] або зателефонувати на номер: +48 22 490 20 44. У заявці слід обов’язково вказати регіон, в якому ви перебуваєте.

Нагадаємо, в Україні понад 785 тисяч із майже 6 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) планують залишитися у громадах, що їх прийняли, й облаштуватися на новому місці. 

Станом на кінець 2022 року в Україні налічувалося 5,9 мільйона внутрішньо переміщених осіб. При цьому тільки у грудні свої домівки полишили близько 680 тисяч громадян, 40% з яких виїхали зі східних областей країни, а 25% – із південних. Такі дані оприлюднила Міжнародна організація з міграції.

Також нагадаємо, попри морози до -10 градусів Цельсія та обстріли, що виводять із ладу системи електро- та теплопостачання, лише 7% українців активно готуються до переїзду в інше місце.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також