У Польщі українським біженцям надаватимуть тимчасове безкоштовне житло через сервіс Airbnb.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

“Польща стала лідером за кількістю переселенців з України. Від початку війни там знайшли прихисток близько 1,5 мільйона наших співгромадян. Окрім кеш-допомоги, братня країна надає українцям і безоплатне тимчасове житло у спеціально обладнаних шелтерах. Біженці з України можуть знайти його через сервіс Airbnb”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таке житло надаватимуть на:

екстрене або транзитне перебування – до 6 ночей;

короткотермінове перебування – на 8-29 ночей;

подовжене перебування (тільки у виняткових ситуаціях після погодження з власником житла) – від 30 до 90 днів.

Отримати безкоштовний тимчасовий прихисток можуть виключно особи, які прибули до Польщі після 24 лютого й раніше не користувалися житлом від компанії. Пріоритетними є соціально незахищені категорії населення й особи з інвалідністю.

Щоб звернутися по допомогу за тимчасовим житлом, необхідно написати на електронну пошту: [email protected] або зателефонувати на номер: +48 22 490 20 44. У заявці слід обов’язково вказати регіон, в якому ви перебуваєте.

Нагадаємо, в Україні понад 785 тисяч із майже 6 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) планують залишитися у громадах, що їх прийняли, й облаштуватися на новому місці.

Станом на кінець 2022 року в Україні налічувалося 5,9 мільйона внутрішньо переміщених осіб. При цьому тільки у грудні свої домівки полишили близько 680 тисяч громадян, 40% з яких виїхали зі східних областей країни, а 25% – із південних. Такі дані оприлюднила Міжнародна організація з міграції.

Також нагадаємо, попри морози до -10 градусів Цельсія та обстріли, що виводять із ладу системи електро- та теплопостачання, лише 7% українців активно готуються до переїзду в інше місце.