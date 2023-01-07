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Росіяни вербують найманців на Балканах

Одним з відповідальних за це є серб Деян Берич, який мешкає у Росії.

Росіяни вербують найманців на Балканах

Росіяни вербують найманців за кордоном, зокрема на Балканах.

Про це пише Центр національного спротиву.

Одним з відповідальних за це є серб Деян Берич, який мешкає у Росії. Сам він є теж колишнім найманцем й воював проти України у 2014 році.

“Ще одним відомим найманцем є інший серб Жіка Радоїчич, який зараз бере участь в повномасштабному вторгненні РФ в Україну на боці ворога”, – зазначили у ЦНС.

Нагадаємо, згідно з інформацією американських чиновників, майже 50 000 найманців “Вагнер” загинуло понад 4 100, ще 10 тисяч отримали поранення. 

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