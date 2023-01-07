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Окупанти обстріляли околиці Запоріжжя

Деталі з'ясовуються.

Окупанти обстріляли околиці Запоріжжя
Фото: zp.gov.ua

Ввечері 7 січня російська армія обстріляла околиці Запоріжжя.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

“Вибухи, які нещодавно чуло все місто – це ще один доказ того, що Росія – це країна без честі і совісті. Не зважаючи на те, що ворог нібито оголосив на Різдво тимчасове припинення вогню, рашисти обстріляли околиці Запоріжжя”, – зазначив він.

Наразі усі деталі ракетної атаки з'ясовуються. 

Зберігається загроза повторного обстрілу, тому містян просять перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли Запоріжжя 4 січня, пошкоджено будинки і є поранені. Також зруйновано виробничі будівлі.

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