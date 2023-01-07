Туди звозять викрадених з окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

У Сімферополі відкрили новий слідчий ізолятор для українців та кримських татар, викрадених на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей України.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на голову правління "Кримської правозахисної групи" Ольгу Скрипник.

“Крим використовується для утримання заручників. Нам відомо, що туди почали звозити людей з окупованих територій. Насамперед із Херсонської та Запорізької областей. Спочатку це було СІЗО №1. Тепер ми маємо підтвердження, що кілька місяців тому було відкрито друге СІЗО, адресою колонії у Сімферополі”, – розповіла Скрипник.

Нове СІЗО розраховане на 450 осіб. Наприкінці минулого року там було 110 осіб, проте туди продовжують звозити заручників

За словами Скрипник, на людей, який утримуют в СІЗО, відкривають сфабриковані справи, найчастіше за двома статтями. Перша – звинувачення у акті міжнародного тероризму. Здебільшого це стосується активістів, волонтерів, учасників АТО, їхніх родичів. Друга стаття – створення незаконних збройних формувань. Найчастіше за нею звинувачують кримських татар.

Правозахниця додала, що загалом у кримських СІЗО перебуває не менше 200 осіб, серед них навіть є іноземці. Однак заручників може бути набагато більше, адже до багатьох не пускають ані адвокатів, ані родичів.

Нагадаємо, Росія тримає в полоні 3400 мирних і військових українців, щонайменше 15 000 вважаються зниклими безвісти.