У Сибір прибув потяг із тілами мертвих окупантів. Генштаб повідомляє про нові втрати росіян

5 січня з Ростова-на-Дону до Кемеровської області РФ прибув потяг із тілами мертвих окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Заповнені рефрижератори мають розвантажити, аби відправити трупи в місцеві морги.

Тим часом окупанти зазнали нових втрат за минулу добу, 7 січня.

Так, авіація Сил оборони України завдала ударів по 21 району зосередження противника, а також трьох ударів по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління рашистів, а також 5 районів зосередження живої сили та військової техніки і два склади боєприпасів.

Крім цього, вдалося збити три розвідувальні БпЛА окупантів типу "Орлан-10".

Нагадаємо, за 6 січня російська армія втратила близько 430 осіб.

Днями українські бійці знищили літак і вертоліт окупантів.