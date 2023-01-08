Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
ПЦУ й надалі зможе служити в соборах Києво-Печерської Лаври, - Єленський
ПЦУ й надалі зможе служити в соборах Києво-Печерської Лаври, - Єленський
У смартфонах українців знайшли 33 застосунки, які розроблені Росією та Білоруссю і працюють на ворога
У смартфонах українців знайшли 33 застосунки, які розроблені Росією та Білоруссю і працюють на ворога
​Митрополит Епіфаній розпочав Різдвяну службу в Успенському соборі Лаври
​Митрополит Епіфаній розпочав Різдвяну службу в Успенському соборі Лаври
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Євгенія Кравчук: “Повернути Україні Нижню лавру і Почаїв допоможе розслідування будівництв на їхній території”
Євгенія Кравчук: “Повернути Україні Нижню лавру і Почаїв допоможе розслідування будівництв на їхній території”
ГоловнаСуспільствоВійна

​На військовій базі росіян у Мелітополі вночі пролунали вибухи

"Окупанти курили настільки потужно, що гуркіт тривав декілька годин", - розповів міський голова.

​На військовій базі росіян у Мелітополі вночі пролунали вибухи
Іван Федоров, міський голова Мелітополя
Фото: Іван Федоров у Facebook

На заводі "Гідромаш" у тимчасово окупованому Мелітополі вночі 8 січня пролунали вибухи.

Як повідомив на своєму телеграм-каналі міський голова Мелітополя Іван Федоров, окупанти перетворили завод на свою військову базу.

"Окупанти курили настільки потужно, що гуркіт тривав декілька годин, запальна хвиля вибила шибки сусідніх будинків, а дим над заводом клубився навіть вранці", - розповів Федоров.

Він додав, що очікують на подробиці щодо втрат рашистів.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони ліквідували орієнтовно 430 російських військових.

Днями в Кемеровську область Росії прибув потяг із тілами мертвих рашистів, які мають розвантажити по місцевих моргах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також