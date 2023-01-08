"Окупанти курили настільки потужно, що гуркіт тривав декілька годин", - розповів міський голова.

LB.ua в Google News

Фото: Іван Федоров у Facebook

На заводі "Гідромаш" у тимчасово окупованому Мелітополі вночі 8 січня пролунали вибухи.

Як повідомив на своєму телеграм-каналі міський голова Мелітополя Іван Федоров, окупанти перетворили завод на свою військову базу.

"Окупанти курили настільки потужно, що гуркіт тривав декілька годин, запальна хвиля вибила шибки сусідніх будинків, а дим над заводом клубився навіть вранці", - розповів Федоров.

Він додав, що очікують на подробиці щодо втрат рашистів.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони ліквідували орієнтовно 430 російських військових.

Днями в Кемеровську область Росії прибув потяг із тілами мертвих рашистів, які мають розвантажити по місцевих моргах.