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Окупанти обстріляли зі ствольної артилерії громади на Дніпропетровщині

Наслідки обстрілів з'ясовують.

Окупанти обстріляли зі ствольної артилерії громади на Дніпропетровщині
Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВА

Російські окупаційні війська двічі за ніч, 8 січня, обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його словами, зі ствольної артилерії загарбники випустили по громадах близько 15 снарядів.

Лукашук додав, що у Мирівській та Червоногригорівській ОТГ з’ясовують наслідки обстрілів.

Нагадаємо, у суботу, 7 січня російська армія знову обстріляла Харківську область. Є жертви.

6 січня внаслідок обстрілу росіянами Бахмутського району Донеччини загинули двоє людей.

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