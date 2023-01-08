Окупанти обстріляли зі ствольної артилерії громади на Дніпропетровщині

Російські окупаційні війська двічі за ніч, 8 січня, обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
За його словами, зі ствольної артилерії загарбники випустили по громадах близько 15 снарядів.
Лукашук додав, що у Мирівській та Червоногригорівській ОТГ з’ясовують наслідки обстрілів.
Нагадаємо, у суботу, 7 січня російська армія знову обстріляла Харківську область. Є жертви.
6 січня внаслідок обстрілу росіянами Бахмутського району Донеччини загинули двоє людей.