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Росія посилила оборонні укріплення в центрі Запорізької області - боїться наступу України, - британська розвідка

Окупанти готуються до наступальних дій сил оборони або на півночі Луганщини, або в Запоріжжі.

Росія посилила оборонні укріплення в центрі Запорізької області - боїться наступу України, - британська розвідка

Росія посилила свої оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області, зокрема, між містами Василівка та Оріхів.

Про це повідомляє британська розвідка.

Окупанти зосередили тут великі сили. У розвідці зауважили, що командування занепокоєне великими наступальними діями української армії на двох напрямках: або на півночі Луганщини, або в Запорізькій області.

Як ідеться в повідомленні, у разі прориву Сил оборони життєздатність російського так званого "сухопутного моста", буде підірвана - Україна таким чином зруйнує коридор між Ростовською областю та Кримом.

Успіх українських військових на Луганщині підірве військову мету РФ щодо "звільнення" Донбасу, переконані в розвідці.

Нагадаємо, за інформацією українського Міноборони, у Таврійському напрямку ворог вже не має "глибокого тилу".

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