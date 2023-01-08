Росія посилила оборонні укріплення в центрі Запорізької області - боїться наступу України, - британська розвідка

Окупанти готуються до наступальних дій сил оборони або на півночі Луганщини, або в Запоріжжі.

Росія посилила свої оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області, зокрема, між містами Василівка та Оріхів.

Про це повідомляє британська розвідка.

Окупанти зосередили тут великі сили. У розвідці зауважили, що командування занепокоєне великими наступальними діями української армії на двох напрямках: або на півночі Луганщини, або в Запорізькій області.

Як ідеться в повідомленні, у разі прориву Сил оборони життєздатність російського так званого "сухопутного моста", буде підірвана - Україна таким чином зруйнує коридор між Ростовською областю та Кримом.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 January 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/NMM0CLOsyE — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 8, 2023

Успіх українських військових на Луганщині підірве військову мету РФ щодо "звільнення" Донбасу, переконані в розвідці.

Нагадаємо, за інформацією українського Міноборони, у Таврійському напрямку ворог вже не має "глибокого тилу".