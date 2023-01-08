Головне за ніч. Неділя, 8 січня

Відбиті атаки противника на Донбасі, втрати окупантів, ворожий обстріл Нікопольщини, вибухи у Мелітополі.

Цієї ночі повітряні тривоги лунали, крім східних областей, на Полтавщині та Кіровоградщині.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах 16 населених пунктів. Серед них - Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Соледар, Бахмут, Залізне, Первомайське, Водяне і Побєда на Донеччині.

Попри те, що росіяни оголосили так званий "режим припинення вогню", вони за минулу добу завдали 9 ракетних, 3 авіаційних ударів та здійснили 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Обстріляли, зокрема, і цивільну інфраструктуру, є поранені та загиблі серед мирного населення.

Загарбники ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках і намагаються поліпшити тактичне положення на Куп’янському. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках обороняються.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 8 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу, 7 січня, українські військові ліквідували орієнтовно 430 окупантів. Станом на 8 січня втрати росармії сягнули орієнтовно 111170 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу, 7 січня, авіація Сил оборони України завдала ударів по 21 району зосередження противника, а також трьох ударів по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів.

Про інші втрати противника – в новині.

Російські окупаційні війська двічі за ніч 8 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.

За словами голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, зі ствольної артилерії загарбники випустили по громадах близько 15 снарядів. Наслідки обстрілів з’ясовуються.

На заводі "Гідромаш" у тимчасово окупованому Мелітополі вночі 8 січня пролунали вибухи.

Як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, окупанти перетворили завод на свою військову базу.

"Окупанти курили настільки потужно, що гуркіт тривав декілька годин, запальна хвиля вибила шибки сусідніх будинків, а дим над заводом клубився навіть вранці", - розповів Федоров. А Міноборони України ж попереджало, що паління дуже небезпечне!

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