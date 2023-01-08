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Окупанти закрили в Антрациті на Луганщині пологовий будинок

Жінок вивезли до Луганська.

Окупанти закрили в Антрациті на Луганщині пологовий будинок
Фото: EPA/UPG

На окупованих територіях Луганщини російські окупанти переорієнтували майже всі цивільні медичні заклади на військові госпіталі.

Як повідомляє Луганська ОВА, така ж ситуація спіткала пологовий будинок в Антрациті.

Окупанти його закрили, жінок вивезли до Луганська.

Натомість у пологовому облаштували ще один шпиталь для російських військових.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Луганщині росіяни відбирають у аграріїв ангари, щоб розмістити там військових.

За даними британської розвідки, протягом останніх кількох тижнів одним із місць найбільш запеклих боїв лишається район навколо тимчасово окупованої Кремінної Луганської області.

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