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США готові інвестувати у виробництво боєприпасів 122-го калібру, яких не вистачає українській армії

Щоб виграти час на їхнє виготовлення, Україні постачатимуть боєприпаси типу GMLRS.

США готові інвестувати у виробництво боєприпасів 122-го калібру, яких не вистачає українській армії
Фото: «Укроборонпром»

Уряд США готовий інвестувати в розширення виробництва боєприпасів, яких не вистачає українській армії.

Про це розповів в інтерв'ю LB.ua головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, старший аналітик фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков.

Зокрема, мова йде про боєприпаси 122-го калібру.

"...Такі боєприпаси виробляють, здається, в Чехії, Польщі і нам їх передавали. Тобто наша артилерія, яка працює відповідним калібром — система "Гвоздика", гаубиці Д-30 — працюють у тому числі тими боєприпасами, які ми, наприклад, отримуємо з Польщі. Тобто Захід теж готовий інвестувати у виробництво цих боєприпасів, але потрібен час, треба виграти час", - сказавБєлєсков.

За словами експерта, поки триватиме виготовлення відповідних боєприпасів, Україна може отримувати боєприпаси типу GMLRS, керовані реактивні снаряди, які значно ефективніші.

"Зараз одне з ключових питань — це забезпечення обома сторонами своїх потреб у боєприпасах, які відстрілюються набагато швидше, ніж їх встигають виробляти", - додав Бєлєсков.

Нагадаємо, за словами експерта, один коректований боєприпас калібру 155 мм "Екскалібур" може компенсувати приблизно сотні звичайних некоректованих боєприпасів відповідного калібру.

У новому пакеті безпекової допомоги Сполучених Штатів, крім БМП Bradley та бронеавтомобілей, є велика кількість артилерійських снарядів та авіаційні ракети.

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