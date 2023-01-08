Ні в українців, ні в росіян немає контролю над Кінбурнською косою, - Гуменюк

Це і є лінія фронту зараз.

Ні в українців, ні в росіян немає абсолютного контролю над Кінбурнською косою та островами на Дніпрі, що знаходяться поблизу Херсона.

Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує ZN.ua.

"Ситуація досить складна. Знову ж таки, й погода не сприяє такому легкому завершенню і короткочасності цієї операції. Так само це пов'язано із Кінбурнською косою. Тому що продовжується там присутність ворога, продовжуються атаки на протилежний берег. Так само з островами ще продовжується бойова робота і контролю абсолютного немає жодна зі сторін. Це і є лінія розмежування, лінія фронту, де йдуть бої", - зазначила Гуменюк.

За її словами, ЗСУ продовжують завдавати удару по тилових районах окупантів.

Нагадаємо, що задіяння Миколаївського порту у реалізації "зернової угоди" буде можливим лише після звільнення Кінбурнської коси.