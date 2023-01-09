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У КМДА пояснили, чому в Києві відновили відключення світла

На ранок близько 200 тисяч домогосподарств було відключено від електроживлення.

У КМДА пояснили, чому в Києві відновили відключення світла
Фото: EPA/UPG

Протягом вихідних низка факторів дозволили не вимикати електроенергію в столиці. Проте у понеділок, 9 січня, погода погіршилася, тож Київ знову повернувся до відключень світла.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує ТРК "Київ".

"З пониженням температури у нас знову почалися вимкнення світла. Було кілька факторів, які практично дали можливість не вимикати світло у місті: підвищення температури, практично неробочі дні. Достатня велика кількість киян на ці свята поїхали з міста. Це все в комплексі дало можливість не вимикати електроенергію. Її вистачало для того, щоб вона була постійно у будинках", – пояснив він.

За словами першого заступника голови КМДА, з пониженням температури та з початком робочого тижня знову почалися відключення.

"На ранок було близько 200 тисяч домогосподарств відключені від електроживлення. Це не є критичним для міста, тому говорити про якісь надзвичайні ситуації на зараз не можна. Тепло є, вода є. За винятком, звичайно, цих багатоквартирних висотних будинків – там, де відключена електроенергія, насоси не качають тепло і воду на верхні поверхи. Але разом з тим ситуація на сьогодні для міста не є критичною", – резюмував Поворозник.

Нагадаємо, що станом на 11:00 9 січня споживання електроенергії в Україні зросло через зниження температури та збільшення споживання промисловістю та бізнесом з початком робочого тижня.

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