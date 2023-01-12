Минулого року в Києві майже 2,4 тисячі громадян пройшли організовані містом тренінги з домедичної допомоги

Курси триватимуть і цього року.

В 2022 році міська влада організувала тренінги з домедичної допомоги, які пройшли майже 2 400 громадян.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Цього року також можливо отримати важливі для життя знання. Тренінги проводять фахівці КНП “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва”.

Заняття відбуваються з понеділка по п’ятницю з 9:00.

Навчання триває 6 годин.

Записатися на курси можна за телефоном 044-456-22-84 (запис із 09:00 до 14:00), або на сторінці у Facebook.

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