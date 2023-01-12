Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Польща готова надати Україні роту танків Leopard, – Дуда
Польща готова надати Україні роту танків Leopard, – Дуда
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Родина зниклого в Україні британця оприлюднила заяву
Родина зниклого в Україні британця оприлюднила заяву
Рік консенсусу Путіна – Сі. Чому альянс Росії та Китаю провалився
Рік консенсусу Путіна – Сі. Чому альянс Росії та Китаю провалився
Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна
Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна
Правоохоронці розслідують наругу над могилою ексглави УПЦ Володимира (Сабодана) у Києві. Назвали підозрюваних
Правоохоронці розслідують наругу над могилою ексглави УПЦ Володимира (Сабодана) у Києві. Назвали підозрюваних
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Минулого року в Києві майже 2,4 тисячі громадян пройшли організовані містом тренінги з домедичної допомоги

Курси триватимуть і цього року.

Минулого року в Києві майже 2,4 тисячі громадян пройшли організовані містом тренінги з домедичної допомоги
Фото: Пресслужба КМДА

В 2022 році міська влада організувала тренінги з домедичної допомоги, які пройшли майже 2 400 громадян.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Цього року також можливо отримати важливі для життя знання. Тренінги проводять фахівці КНП “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва”.

Заняття відбуваються з понеділка по п’ятницю з 9:00.

Навчання триває 6 годин.

Записатися на курси можна за телефоном 044-456-22-84 (запис із 09:00 до 14:00), або на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Київському метрополітену передали тисячу туристичних сидінь, щоб пасажирам було комфортніше очікувати під час повітряної тривоги

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також